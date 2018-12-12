Гражданин Шри-Ланки получил вид на жительство в РК за героический поступок

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Гражданин Шри-Ланки, спасший во время пожара 90-летнюю кореянку, получил вид на жительство в РК. Такое решение было принято 13 декабря комитетом по защите прав иностранцев при министерстве юстиции. Шриланкиец Нимал прибыл в РК в 2011 году по рабочей визе. В июле 2016 года срок действия его визы завершился. Но он остался в стране, став нелегалом. В феврале прошлого года в уезде Кунви-гун провинции Кёнсан-Пукто произошёл пожар. Несмотря на опасность, Нимал спас из огня бабушку. Его поступок был признан героическим министерством здравоохранения и соцобеспечения, а также социальным фондом LG. В июне прошлого года иммиграционная служба города Тэгу разрешил ему находиться в стране под другим статусом. Однако новая виза не позволяла ему работать и пользоваться льготами страховой системы. В этой связи было принято решение предоставить шриланкийцу вид на жительство. Церемония придания нового статуса состоится 18 декабря, во Всемирный день мигрантов.