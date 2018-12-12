Политические силы РК договорилось провести 27 декабря пленарное заседание Национального собрания

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Политические силы РК договорились провести 27 декабря пленарное заседание Национального собрания с целью рассмотрения законопроектов, связанных с жизнью населения. Об этом было объявлено 17 декабря после встречи лидеров фракций правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё, партии Свободная Корея На Гён Вон, партии Справедливое будущее Ким Гван Ёна. На Гён Вон заявила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда вновь повысится, но на местах деловые круги указывают на многочисленные трудности, связанные с этим. Поэтому стороны решили в рамках рабочих переговоров обсудить возможные меры на случай обострения кризиса на рынке труда в связи с повышением МРОТ, а также многие другие вопросы.