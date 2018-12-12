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Мэрия Сеула предоставит более 2 тыс. новых рабочих мест людям старше 50 лет

Write: 2018-12-17 16:37:55Update: 2018-12-17 17:34:36

Мэрия Сеула предоставит более 2 тыс. новых рабочих мест людям старше 50 лет

Мэрия Сеула намерена до конца года представить 2.155 рабочих мест людям в возрасте 50-70 лет. Данный план был представлен 17 декабря. Речь идёт о проекте «Желаемая работа 50+», который реализуется с 2015 года. Он предоставляет сеульчанам возможность принимать участие в социальной деятельности, расширяя опыт. В первый год в шести программах проекта приняли участие 442 человека. В этом году количество программ было увеличено до 31. В этом году главный упор делается на соединении социальных предприятий с различными специалистами, вышедшими на пенсию. 
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