ГА ООН приняла резолюция по правам человека в Северной Корее

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17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Документ принят единогласно. 15 декабря проект резолюции был одобрен третьим комитетом ООН, который отвечает за вопросы прав человека. В документе указано, что в КНДР на протяжении долгого времени продолжаются систематические и серьёзные нарушения прав человека. В связи с этим авторы резолюции осуждают данный факт, требуя немедленного прекращения подобной практики, в том числе закрытия лагерей, освобождения политзаключённых и наказания всех лиц, ответственных за эти преступления. Пятый год подряд в документе главными ответственными за нарушения прав человека в КНДР называются руководители страны. То есть, одним из виновных считается северокорейский лидер Ким Чон Ын. РК поддержала данную резолюцию. Между тем, официальный представитель КНДР при ООН Ким Сон выступил против. По его словам, описанные преступления это ложь, сфабрикованная при помощи нескольких перебежчиков. Он также указал на неприемлемость того, что о правах человека говорит Япония, которая совершила немало военных преступлений во время Второй мировой войны. Генассамблея ООН принимает подобные резолюции 14 лет подряд.