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В РК определён дизайн новых биометрических загранпаспортов следующего поколения, которые будут выдаваться с 2020 года. 17 декабря второй замминистра иностранных дел Ли Тхэ Хо провёл заседание подкомитета по паспортным вопросам с участием представителей правительства и гражданских экспертов. На нём было принято окончательное решение по дизайну паспортов. В частности, общегражданские загранпаспорта будут оформлены в сине-фиолетовом, служебные - в тёмно-сером, дипломатические - в красном цвете. Дизайн разработан при сотрудничестве МИД РК и министерства культуры, спорта и туризма с учётом результатов опроса населения.