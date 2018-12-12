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Южнокорейские военные подтвердили факт демонтажа Севером 11 постов охраны в демилитаризованной зоне. В министерстве обороны и объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК сообщили, что результаты проверки объектов подтвердили невозможность использования постов по назначению. В частности, указывается, что из вышеуказанных северокорейских объектов выведены военнослужащие, снято вооружение и другое оборудование. После этого все наземные постройки, в том числе, склады, казармы и боевые объекты уничтожены путём подрыва, а затем закопаны землёй. Подтверждён также факт уничтожения подземных сооружений. При этом сохранён ряд огневых точек на пяти постах в заминированных зонах, но подземные туннели, ведущие к ним, уничтожены, поэтому данные точки фактически бесполезны.