ЕС требует от Сеула принять основные конвенции Международной организации труда

Photo : YONHAP News

Европейская комиссия официально потребовала от РК принять основные конвенции Международной организации труда (МОТ). Как сообщила 17 декабря еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем, РК и ЕС в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле обменялись обещаниями по соблюдению прав трудящихся, однако Сеул не принял должных мер к выполнению обещаний. Согласно соглашению, вступившему в силу в 2011 году, стороны обязуются прилагать постоянные усилия для ратификации основных конвенций МОТ, исполняя декларацию «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» от 1998 года. Однако на данный момент РК ратифицировала лишь 29 из 189 конвенций организации. Особый интерес вызывает то, что РК не ратифицирует четыре из восьми основополагающих конвенций, которые касаются свободы ассоциации и защиты прав на организацию, а также других важных тем. РК является единственной страной, сотрудничающей с ЕС в рамках соглашения о свободной торговле, к которой Еврокомиссия озвучила вышеуказанное требование. В соответствии с ним, стороны должны начать процедуру рабочих переговоров. В министерстве труда и занятости РК считают, что ратификация конвенций МОТ может помочь расширению экспорта в страны Европы.