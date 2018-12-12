Игровая индустрия РК - четвёртая в мире

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Игровая индустрия РК является четвёртой в мире по масштабам. Однако ни одна отечественная профильная компания не вошла в десятку крупнейших компаний мира. По данным Корейского центра развития культурного контента, представленным 18 декабря, в этом году масштабы глобальной игровой индустрии выросли на 10,9% в годовом исчислении, составив 134 млрд 900 млн долларов. Продажи южнокорейских компаний по состоянию на октябрь составили 5 млрд 764 млн долларов. Это четвёртый показатель после Китая с показателем 34 млрд 400 млн долларов, США – 31,5 млрд долларов и Японии – 17 млрд 700 млн долларов. По количеству активных интернет-пользователей РК также стала четвёртой в мире с показателем в 48 млн человек и второй после Японии по объёму продаж на одного человека.