На площади Сеула открывается каток

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21 декабря на площади Сеула начнёт работу каток. Как сообщили 18 декабря в столичной мэрии, он будет работать по 10 февраля следующего года. Там же подготовлено дополнительное пространство, на котором можно будет попробовать сыграть в кёрлинг. В крытом помещении планируется провести фотовыставку, посвящённую межкорейским обменам в сфере спорта. Также там организована VR-зона с различными контентами. В будние дни каток будет работать с 10 утра до 9:30 вечера, в выходные дни с 10 утра до 11 вечера. Стоимость входа, включая аренду коньков, составит 1 тыс. вон или 88 центов. Один билет рассчитан на час. В день открытия каток будет работать бесплатно.