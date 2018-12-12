Премьер-министры РК и Алжира договорились активизировать сотрудничество

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17 декабря премьер-министр РК Ли Нак Ён, находящийся с официальным визитом в Алжире, встретился со своим алжирским коллегой Ахмедом Уяхья. Ли Нак Ён призвал Ахмеда Уяхья оказать содействие в успешном выходе южнокорейских компаний на местный рынок. Там реализуются такие крупные проекты как строительство нефтеперерабатывающего завода Хасси Мессауд стоимостью 3 млрд долларов, ТЭЦ, метрополитена и другие. Ли Нак Ён также предложил развивать сотрудничество в сферах интеллектуальной транспортной системы, умного города, электронного правительства, в космическом секторе, в сельском хозяйстве и в области образования. Ахмед Уяхья указал, что приложит усилия для сотрудничества в нефтеперерабатывающей сфере, в вопросах развития и других. Он также выразил надежду на возможность обсуждения этих тем на переговорах на министерском уровне и обещал приложить усилия для устранения трудностей, с которыми южнокорейские компании сталкиваются в Алжире. Он выразил надежду на то, что РК будет присылать в страну как можно больше высокопрофессиональных кадров. Ахмед Уяхья особо подчеркнул стремление к сотрудничеству в сферах автомобилестроения и производства электроники. Стороны договорились в следующем году провести заседание совместного комитета министерского уровня, чтобы детально обсудить достигнутые договорённости. Также решено проводить переговоры на уровне глав департаментов по различным областям. В присутствии Ли Нак Ёна и Ахмеда Уяхья представители сторон подписали пять меморандумов о взаимопонимании в сфере устойчивого развития и охраны экологии.