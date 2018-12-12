Культурные расходы южнокорейцев составили в этом году 247 долларов

Photo : YONHAP News

В этом году средний объём расходов южнокорейцев на культурную активность составил 280 тыс. вон или 247 долларов. На это указывают результаты опроса, проведённого KBS среди 800 человек в возрасте от 15 до 69 лет. 92% респондентов заявили, что за год более одного раза посещали какие-либо культурные мероприятия. Большая часть таких культурных развлечений пришлись на просмотр фильмов в кинотеатрах. Далее следуют чтение книг, посещение концертов и выставок. Основная доля расходов объёмом 90 долларов оказалась связана с покупкой книг. 82% респондентов заявили, что их расходы на культурную жизнь остались прежними либо сократились по сравнению с прошлым годом.