Экспорт продукции информационных технологий впервые превысил 200 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Годовой объём экспорта продукции информационно-коммуникационных технологий РК впервые достиг 200 млрд долларов. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, в период с января по ноябрь этого года показатель составил 204 млрд 450 млн долларов. Между тем, в ноябре экспорт сократился на 1,7% из-за снижения темпов роста продаж полупроводников и ухудшения показателей в сферах мобильных телефонов и дисплеев. Такое снижение фиксируется впервые за 25 месяцев. Однако общий экспорт полупроводников вырос на 10,6% по сравнению с ноябрём прошлого года, составив 10 млрд 790 млн долларов. Таким образом, показатель держится выше 10 млрд долларов семь месяцев подряд. Импорт в данной сфере вырос на 5,1%, составив 97,8 млрд долларов. То есть, профицит торгового баланса в области информационно-коммуникационных технологий составил 106 млрд 640 млн долларов.