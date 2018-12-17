Мун Чжэ Ин: Программа развития промышленности должна быть пересмотрена

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Правительство РК должно серьёзно пересмотреть свои действия, учитывая критические замечания об отсутствии чёткой программы развития промышленности. Об этом заявил во вторник президент РК Мун Чжэ Ин в ходе ознакомления с рабочими докладами на следующий год от министерства промышленности, торговли и энергетики и двух других ведомств. Глава государства отметил, что для решения различных проблем в промышленности была предложена политика инновационного роста, в рамках которой правительство продвигало повышение технологического уровня производственной отрасли и подготовку к четвёртой промышленной революции. Однако профильные компании всё ещё не ощущают эффекта от усилий властей. В этой связи эксперты высказывают опасения о возможности развала существующей промышленной экосистемы. В этой связи Мун Чжэ Ин призвал правительство подготовить стратегию «ренессанса производственной отрасли», которая имеет чёткие цели и видение. По его словам, следует разрешать трудности главных промышленных отраслей страны, одновременно работая над повышением технологического уровня промышленности и обеспечением долгосрочных перспектив развития.