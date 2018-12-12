Правительство РК выделит 3,5 трлн вон в поддержку производителей автозапчастей

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Правительство РК решило выделить 3,5 трлн вон или 3 млрд 98 млн долларов в поддержку производителей автозапчастей, столкнувшихся с кризисом ликвидности. Помощь будет предоставляться в виде новых кредитов и продления сроков погашения старых. Подготовлен также план активизации внутренних продаж. Решено до второй половины следующего года продлить снижение потребительского налога на покупку автомобиля, предоставить дополнительное снижение налога на 1,5% в случае снятия с учёта дизельного автомобиля старше десяти лет и приобретения нового. Правительство намерено к 2022 году увеличить долю производства экологичных автомобилей с нынешних 1,5% до более чем 10%. 18 декабря соответствующий план был представлен президенту Мун Чжэ Ину. Помимо этого, представлен план создания к 2022 году 26 тыс. новых рабочих мест за счёт повышения добавленной стоимости главных отраслей и увеличения вакансий за счёт снижения оплаты труда.