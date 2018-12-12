В этом году объём производства зерновых в КНДР вновь сократился

В этом году объём производства зерновых в КНДР сократился на 160 тыс. тонн или 3,4% в годовом исчислении, составив 4 млн 550 тыс. тонн. Уменьшение показателя продолжается два года подряд. Об этом сообщили 18 декабря в Управлении по развитию сельскохозяйственных районов. В 2016 году сокращение составило 2%. В этом году наибольший объём производства зерновых и других культур пришёлся на рис – 2,2 млн тонн. Далее следуют кукуруза – 1,5 млн тонн, картофель – 540 тыс. тонн, ячмень – 150 тыс. тонн. Указывается, что производство риса выросло на 0,5%. В управлении предполагают, что снижение показателей связано с засухой и более высокой температурой воздуха, чем обычно.