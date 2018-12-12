Пак Хан Со выбран человеком года во Вьетнаме

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Во Вьетнаме впервые за последние десять лет человеком года по версии государственного телеканала VTV1 выбран иностранный гражданин – южнокореец Пак Хан Со, который возглавил национальную сборную по футболу. VTV1 ежегодно определяет данную номинацию. Избрание Пак Хан Со является необычным событием. В ближайшее время он будет приглашён на телевидение для съёмки передачи. Пак Хан Со возглавил местную сборную по футболу, а также сборную юниоров в октябре прошлого года. В начале года на чемпионате Азиатской футбольной конфедерации среди спортсменов до 23 лет сборная Вьетнама впервые в истории сумела выйти на второе место. В сентябре на Азиатских играх также впервые в истории вьетнамские футболисты вошли в четвёрку сильнейших. Кроме того, Пак Хан Со сумел привести вьетнамскую команду к победе в международном турнире по футболу Suzuki Cup.