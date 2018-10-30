Спецпредставитель США прибыл с визитом в Сеул

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Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл 19 декабря в Сеул с трёхдневным визитом. 20 декабря он встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, а 21 декабря примет участие в очередном заседании южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. Стороны, как ожидается, обсудят стратегию единой северокорейской политики на наступающий год, текущую ситуацию в межкорейских отношениях, возможность выведения ряда проектов межкорейского сотрудничества из-под санкций. Это, в частности, работы по соединению железных и автодорог двух Корей, проведение встреч разделённых семей в режиме видеоконференций, модернизация северокорейских лесных питомников, открытие прямого воздушного сообщения между Югом и Севером.