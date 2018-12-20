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Политика

Ли Нак Ён: Смягчение антисеверокорейских санкций возможно только при содействии мирового сообщества

Write: 2018-12-19 10:22:35Update: 2018-12-19 11:23:03

Ли Нак Ён: Смягчение антисеверокорейских санкций возможно только при содействии мирового сообщества

Photo : KBS News

Взаимодействие мирового сообщества проявляется в антисеверокорейских  санкциях, поэтому их смягчение также возможно только путём такого взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён в ходе состоявшейся 18 декабря встречи с работниками компании Daewoo Engineering & Construction, строящими в Алжире электростанцию комбинированного цикла. Таким образом он ответил на вопрос о том, заинтересовано ли правительство РК в сотрудничестве с КНДР в сфере электростанций. Вице-премьер отметил, что в настоящий момент база индустриализации и производства электроэнергии находится в КНДР на низком уровне, однако, если Пхеньян нацелится на новое развитие государства, то увеличение спроса на эти отрасли неизбежно. 
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