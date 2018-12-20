Правительство РК определило долгосрочные социальные цели

Photo : YONHAP News

К 2040 году РК должна достичь десятого места в мире по уровню жизни населения, уровня занятости в 75%, средней продолжительности жизни 78 лет и относительного уровня бедности 10%. Данные цели предусмотрены вторым базовым планом социального обеспечения, который обсуждался 18 декабря в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. План рассчитан на период с 2019 по 2023 год. Между тем, Корейский институт здравоохранения и социальных проблем представил долгосрочные направления социального развития страны до 2040 года. Это создание системы качественного образования, трудоустройства, здравоохранения и социальных услуг, укрепление взаимосвязи между политикой обеспечения доходов и социальных услуг с политикой трудоустройства. План должен быть утверждён кабинетом министров.