Министры финансов РК и США обсудили вопросы сотрудничества

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18 декабря состоялся телефонный разговор между вице-премьером по вопросам экономики, министром планирования и финансов РК Хон Нам Ги и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Основной целью общения было знакомство сторон. Между тем, стороны обсудили вопросы сотрудничества в решении текущих экономических проблем, затронули ряд проблем, касающихся валютной политики и торговли, санкций США против Ирана, межкорейских отношений. Хон Нам Ги выразил обеспокоенность тем, что в США началось расследование влияния импорта автомобилей на национальную безопасность, что может привести к повышению пошлин. Он призвал своего американского коллегу приложить усилия для того, чтобы южнокорейский автопром был исключён из списка возможных объектов повышения пошлин. Стивен Мнучин обещал приложить усилия для отражения южнокорейской позиции в соответствующей политике американской администрации.