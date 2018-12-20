В МИД РК прокомментировали новый план обороны Японии

Photo : YONHAP News

Оборонная политика Японии должна вносить вклад в поддержание мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил представитель МИД РК Но Гю Док, комментируя принятие в Японии нового плана обороны. Он подчеркнул, что оборонная политика Японии должна осуществляться на основе принципов мирной Конституции и транспарентности. Во вторник власти Японии приняли пятилетний план обороны, рассчитанный на период с 2019 по 2023 год. Его основные положения включают создание подразделений для защиты космического и киберпространства, будучи нацелены на расширение применения роботов и искусственного интеллекта. Также планируется переоборудование двух вертолётоносцев для возможности размещения 20 истребителей F-35B, принятие на вооружение новых истребителей F-35А и F-35B. Эксперты указывают, что такие меры могут противоречить принципу применения японских сил самообороны только для отражения нападения.