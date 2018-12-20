Банк Саноп согласился с планом разделения юридического лица GM Korea

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Южнокорейский банк Саноп (KDB) согласился с планом разделения юридического лица GM Korea. Такое решение было принято спустя три месяца после того, как в суд был направлен иск с требованием не допустить одностороннего разделения компании. Ознакомившись с планом GM Korea, в банке пришли к выводу, что разделение приведёт к повышению прибыльности и финансовой стабильности. По словам главы банка Саноп Ли Дон Голя, удалось заключить соглашение, выгодное для южнокорейского рынка. Оно включает придание в течение 10 лет статуса головной компании по разработке кроссоверов CUV и SUV компании по разработкам и исследованиям, которая будет создана при разделении GM Korea. В этой связи банк Кореи решил отозвать судебный иск. В связи с изменением позиции банка GM Korea планирует уже в декабре учредить новое юридическое лицо. Между тем, профсоюз, выступавший против этой инициативы, продолжает противостоять проекту на том основании, что вышеуказанные решения принимались в одностороннем порядке, а предложение о заключении соглашения между профсоюзом и руководством не принято.