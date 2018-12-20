Глава Банка Кореи обозначил основные риски для южнокорейской экономики

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Нормализация денежной политики в США и торговая война между Вашингтоном и Пекином – основные риски для южнокорейской экономики, преодолевать которые придётся в наступающем году. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Ожидается, что Федеральная резервная система США в четвёртый раз с начала года повысит процентную ставку. Широкий разброс ставок может вызвать отток средств с южнокорейского финансового рынка. Проблема состоит в том, что более 30% капитализации биржи KOSPI принадлежит иностранным инвесторам. Правительство намерено принять меры для стимулирования экономики с целью смягчения отрицательных последствий торгового спора между США и Китаем, а также опасений по поводу замедления экономики США. Одним словом, Банк Кореи сосредоточит свою денежно-кредитную политику на поисках финансовой стабильности,- отметил Ли Чжу Ёль.