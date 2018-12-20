Доходы иностранцев, проживающих в РК, растут

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Более половины иностранцев, работающих в РК, получают зарплату в размере от 2 до 3 млн вон или от 1.700 до 2.600 долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным статистическим управлением и министерством юстиции в отношении 1 млн 300 тыс. иностранцев в возрасте старше 15 лет и 52 тыс. иностранцев, получивших в течение последних пяти лет южнокорейское гражданство. Выяснилось, что более 60% иностранцев имеют доходы в вышеуказанном объёме. Однако среди иностранцев, получивших гражданство, показатель существенно ниже. Часто она не достигает 2 млн вон. Восемь из десяти иностранных рабочих удовлетворены жизнью в РК. Однако некоторые отмечают слабость страховой системы. Лишь около 60% граждан других стран оказались застрахованными. 20% респондентов отметили, что сталкивались с дискриминацией, связанной со страной их происхождения.