Между Югом и Севером растёт разрыв в экономической и других сферах

Между Югом и Севером растёт разрыв по уровню средней продолжительности жизни населения. По данным Национального статистического управления, в прошлом году показатель КНДР составил 66,3 года среди мужчин и 73,1 года среди женщин. В РК соответствующие показатели составляют 79,5 и 85,6. Разрыв растёт с 1993 года. В 2017 году население РК по численности в два раза превышало население КНДР. ВНД северян составлял 1/47 от южнокорейского показателя. В сфере внешней торговли соотношение составило 1 к 190. Учитывая рост зависимости КНДР от китайского рынка, на Китай пришлось 93,2% экспорта и 95,5% импорта Севера.