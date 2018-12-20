В столичном регионе РК выделены четыре новые зоны массовой жилой застройки

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19 декабря правительство РК определило четыре зоны массовой жилой застройки. Они расположены в городах Намянчжу, Ханам и Квачхон провинции Кёнгидо, а также в муниципальном округе Кеян-гу города Инчхона. Все эти зоны располагаются в среднем в 2 км от Сеула. В Намянчжу выделена земля под строительство 66 тыс. квартир, в Ханаме - 32 тыс. Всего будут построены 122 тыс. новых квартир. Доступность новых жилых районов будет обеспечена за счёт продления существующих линий метро и ввода новых скоростных автобусных маршрутов, благодаря чему их жители смогут добираться до центра столицы в течение максимум 30 минут. В министерстве сухопутных территорий и транспорта РК подчеркнули, что новые жилые зоны не затрагивают «зелёный пояс» Сеула.