РК восстановила прежний объём товарооборота с Китаем

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В этом году уровень товарооборота между РК и КНР восстановился до объёмов, существовавших до того, как Пекин ввёл санкции против Сеула в ответ на размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD. Об этом сообщили 19 декабря в министерстве промышленности, торговли и энергетики, представив данные о внешней торговле. Так, по состоянию на ноябрь объём товарооборота вырос на 13,7% в годовом исчислении, составив 247 млрд 300 млн долларов. Южнокорейский экспорт в Китай вырос на 17,2%, составив 50,3 млрд долларов. Это гораздо выше, чем общий рост экспорта, составивший 6,2%.