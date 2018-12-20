ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5%

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Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку на 0,25%, и теперь она составляет 2,25-2,5% годовых. Это четвёртое по счёту повышение ставки с начала текущего года. Выступая в среду на пресс-конференции, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что на нынешнее решение повлияли устойчивые темпы роста экономической активности в США, в том числе благоприятная ситуация на рынке занятости. Появились сообщения, что в наступающем году будут проведены не три, как планировалось ранее, а два повышения ставки. Таким образом, ФРС несколько смягчила денежно-кредитную политику. Ранее сигнал о такой возможности подавали эксперты Уолл-стрит, прогнозируя, что процесс повышения ставки может замедлиться ввиду появления признаков замедления темпов роста американской экономики. В настоящее время американская базовая ставка на 0,75% выше южнокорейской.