Правительство РК готово противостоять отрицательному влиянию повышения процентной ставки в США

Photo : YONHAP News

Южнокорейское правительство готово противостоять дестабилизирующему влиянию повышения процентной ставки в США на отечественную экономику. Об этом заявил в четверг на совещании в Сеуле замминистра планирования и финансов РК Ли Хо Сын, подчеркнув, что решение ФРС США не явилось неожиданностью. Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Федеральная резервная система США повысила ставку до 2,25–2,5% годовых, в результате чего разница между учётными ставками США и РК составила 0,75%. В ноябре Банк Кореи впервые за год повысил учётную ставку на четверть процента до 1,75% годовых. Южнокорейское правительство будет вести круглосуточный мониторинг ситуации на финансовых рынках, взяв под особый контроль отток иностранных средств с южнокорейского финансового рынка, отметил Ли Хо Сын. Замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики США помогут Банку Кореи более гибко управлять своей денежно-кредитной политикой. Об этом заявил в четверг управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, прокомментировав таким образом сообщение о том, что Федеральная резервная система США проведёт в 2019 году не три, как планировалось ранее, а два повышения процентной ставки. Банк Кореи будет внимательно следить за действиями ФРС США в 2019 году и сделает всё возможное, чтобы свести к минимуму последствия нормализации денежно-кредитной политики в США.