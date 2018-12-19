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В мире

Стивен Бигэн: США могут пересмотреть политику гуманитарной помощи КНДР

Write: 2018-12-20 10:23:50Update: 2018-12-20 10:25:52

Стивен Бигэн: США могут пересмотреть политику гуманитарной помощи КНДР

Photo : YONHAP News

Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на поездки в КНДР в целях облегчения поставок гуманитарной помощи. Об этом заявил в среду в ходе встречи с журналистами по прибытии в Сеул спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. По его словам, многие гуманитарные организации, работающие в КНДР, обеспокоены  тем, что международные санкции препятствует доставке гуманитарной помощи простым жителям страны. Бигэн отметил, что госсекретарь США Майкл Помпео поручил ему пересмотреть американскую политику гуманитарной помощи Пхеньяну.  В программе трёхдневного визита американского спецпредставителя в Сеул – встреча с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном и участие в очередном заседании южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР. 
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