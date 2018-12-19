Стивен Бигэн: США могут пересмотреть политику гуманитарной помощи КНДР

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Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на поездки в КНДР в целях облегчения поставок гуманитарной помощи. Об этом заявил в среду в ходе встречи с журналистами по прибытии в Сеул спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. По его словам, многие гуманитарные организации, работающие в КНДР, обеспокоены тем, что международные санкции препятствует доставке гуманитарной помощи простым жителям страны. Бигэн отметил, что госсекретарь США Майкл Помпео поручил ему пересмотреть американскую политику гуманитарной помощи Пхеньяну. В программе трёхдневного визита американского спецпредставителя в Сеул – встреча с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном и участие в очередном заседании южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР.