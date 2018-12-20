РК и Ливия продолжают усилия для освобождения гражданина РК, похищенного в Ливии

Photo : KBS News

Председатель правительства РК Ли Нак Ён в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с председателем Президентского совета Ливии Фаизом Сараджем призвал своего ливийского коллегу приложить максимум усилий для освобождения гражданина РК, похищенного в Ливии. Ли Нак Ён также выразил благодарность правительству Ливии за содействие решению данного вопроса. Председатель Президентского совета Ливии ответил, что освобождение южнокорейского гражданина важно и для Ливии. В июле группа вооружённых людей ворвалась в офис местной компании, забрав с собой южнокорейца и трёх филиппинцев. Инцидент произошёл на западе Ливии.