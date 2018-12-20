РК и Китай обсудили вопросы сотрудничества в оборонной области

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Представители министерств обороны РК и Китая провели в четверг в Пекине рабочие переговоры по вопросам активизации сотрудничества и обменов. Как сообщили в минобороны РК, в 17-ом раунде двухсторонних военно-политических консультаций приняли участие начальники управлений международного сотрудничества оборонных ведомств Ли Вон Ик и Сун Яньчао. Они обсудили обмен визитами на высоком и рабочем уровнях, обмен военной информацией и другие вопросы. Стороны договорились приложить усилия для полного восстановления обменов и сотрудничества в оборонной области, - сообщил представитель минобороны РК. Отношения между Сеулом и Пекином в последние годы ухудшились из-за дипломатического скандала, вызванного размещением на юге Корейского полуострова американских систем противоракетной обороны.