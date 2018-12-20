Южнокорейские таксисты начали общенациональную забастовку

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Водители такси начали в четверг общенациональную забастовку в знак протеста против запланированного запуска приложения для смартфонов Kakao Mobility. Оно предоставляет сервис карпулинга, то есть, совместного использования попутчиками частного автомобиля. Ассоциация водителей такси ожидает, что в 24-часовой забастовке, которая началась в 4 часа утра в четверг, примут участие около 250 тыс. таксистов по всей стране. Около 100 тыс. человек, как ожидается, примут участие в массовом митинге перед зданием Национального собрания. Поскольку забастовка и митинг могут создать трудности на дорогах, мэрия Сеула рекомендовала транспортным компаниям увеличить частоту движения автобусов и поездов метро в утренние и вечерние часы пик. Водителям частных такси, которые должны были отдыхать после двух дней работы, разрешено работать.