В развитие аэропорта Инчхон до 2023 года будет инвестировано 4,2 трлн вон

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Корпорация международного аэропорта Инчхон приступает к очередному этапу развития главной воздушной гавани страны. Как сообщил в четверг представитель корпорации, до 2023 года в строительство четвёртой взлётно-посадочной полосы и расширение второго пассажирского терминала планируется инвестировать 4 трлн 200 млрд вон или 3 млрд 700 млн долларов. Аэропорт был открыт в 2001 году, а в январе этого года введён в эксплуатацию второй пассажирский терминал. Аэропорт обслуживает 72 млн пассажиров в год, а к 2023 году их численность увеличится до 95 млн. человек.