Мэрия Сеула ввела в пилотную эксплуатацию систему Zero Pay

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Мэрия Сеула ввела в пилотную эксплуатацию систему упрощённого денежного расчёта Zero Pay. Это мобильная система прямых платежей, которая переводит деньги со счета потребителя на счёт продавца, когда покупатель сканирует выделенный QR-код в магазине с помощью установленного приложения банка для смартфона или простого платёжного приложения. Комиссия Zero Pay, уплачиваемая продавцом, является нулевой, если годовой объем продаж не превысит 800 млн вон или 707 тыс. долларов, 0,3% - от 800 млн до 1,2 млрд вон или 1 млн 61 тыс. долларов, 0,5% - более этой суммы. Это на 0,1–1,4% ниже, чем комиссия за расчёты по существующим кредитным картам. По сообщению мэрии Сеула, на долю мелких торговцев приходится 80 процентов столичных хозяйственных субъектов. Кроме того, в Сеуле у более чем 90% коммерческих заведений годовой оборот не превышает 800 млн вон.