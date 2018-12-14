Минобороны РК представило план работы на 2019 год

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Министр обороны РК Чон Гён Ду представил в четверг президенту РК Мун Чжэ Ину план работы военного ведомства на 2019 год. Его основная цель - снижение напряжённости в отношениях с КНДР путём выполнения Пхеньянской декларации от 19 сентября и подготовки к передаче от Вашингтона Сеулу права оперативного контроля над своими вооружёнными силами в военное время. Стратегическими задачами министерства является повышение готовности к противодействию угрозам. В целях реализации межкорейских договорённостей планируется создать совместный военный комитет, который возглавят заместители глав военных ведомств Юга и Севера. В его состав войдут несколько подкомитетов. Кроме того, в следующем году военные обсудят возможность установления прямых каналов связи между высшими должностными лицами двух Корей. В рамках военной реформы планируется внести изменения в структуру вооружённых сил. Штатная численность вооружённых сил сократится в следующем году с нынешних 599 тыс. человек до 579 тыс., а к 2022 году – до 500 тыс. человек.