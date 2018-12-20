Правительство приняло меры по урегулированию проблемы долгов индивидуальных предпринимателей

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Правительство РК приняло меры по урегулированию проблемы долгов индивидуальных предпринимателей и увеличению объёма выпуска товарных купонов до 18 трлн вон или 15,9 млрд долларов. Подобные меры предусматривают смягчение долгового бремени предпринимателей в зависимости от их кредитоспособности. Ранее соответствующей договорённости достигли правительство, правящая Демократическая партия Тобуро и администрация президента. Они решили ввести адресную систему реструктуризации долга. Система предусматривает возможность списания долгов тех, кто добросовестно возвращает часть задолженностей, утрачивая способность их погашать. В этой связи местные кредитные гарантийные фонды покроют 880 млрд вон просроченных кредитов и увеличат уровень списания просроченных долгов индивидуальных предпринимателей с прошлогодних 29% до 40% к 2022 году. Правительство также выработало план поддержки роста продаж индивидуальных предпринимателей. Речь идёт о выпуске до 2020 года подарочных купонов и ваучеров на сумму 18 трлн вон или 15,9 млрд долларов. По всей стране пройдёт модернизация старых коммерческих центров.