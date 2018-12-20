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Задолженность южнокорейских домохозяйств растёт быстрее, чем доход. Согласно отчёту о финансовом состоянии домохозяйств, опубликованному Национальным статистическим управлением и Банком Кореи, по состоянию на март этого года средняя задолженность каждого домохозяйства составляет 75 млн 310 тыс. вон или 66 тыс. долларов. Это на 6,1% больше, чем год назад. С другой стороны, доходы, полученные в течение 2017 года, выросли на 4,1%, составив 57 млн вон или 50 тыс. долларов. Если из доходов вычесть налоги и банковские проценты, их прирост составляет лишь 3,3%, что намного ниже темпов роста задолженности.