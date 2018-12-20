Сеул и Токио урегулируют споры вокруг южнокорейской судостроительной отрасли

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РК и Япония урегулируют споры вокруг южнокорейской судостроительной отрасли. В среду в Сеуле состоялась встреча представителей министерства промышленности, торговли и энергетики РК Чон Ха Ныля и МИД Японии Нагао Сигетоси. Южнокорейский представитель объяснил, что финансовая поддержка южнокорейским судостроителям оказана финансовыми учреждениями по коммерческим соображениям, поэтому она соответствует международным нормам. 6 ноября японская сторона заявила, что Сеул нарушил правила ВТО, предоставив субсидии своим судостроителям, что нанесло ущерб японской промышленности. В середине ноября Япония подала жалобу в ВТО по поводу южнокорейских судостроительных субсидий. Япония заявляет, что РК предоставила более 10 миллиардов долларов из банка Саноп (KDB) и Эксимбанка в качестве помощи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. По утверждению Токио, эти средства позволили компании принимать заказы на строительство судов по низким расценкам. Японские власти заявляют, что такие субсидии нарушают правила ВТО. Правительства двух стран обсуждали этот вопрос в конце октября, однако не смогли договориться.