Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 17-19 декабря агентством Realmeter среди 1.507 жителей разных регионов страны, он составил 46,5%, что на 2% ниже, чем на прошлой неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 46,2% опрошенных, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,9%, партии Свободная Корея - 25,7%, партии Справедливости – 7,9%, партии Справедливого будущего – 4,9%, партии Демократии и мира – 3,0%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.