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В Корее

80% южнокорейцев умирают от хронических заболеваний

Write: 2018-12-20 16:10:56Update: 2018-12-20 16:26:09

80% южнокорейцев умирают от хронических заболеваний

80% южнокорейцев умирают от хронических заболеваний, в том числе онкологических. Такой вывод делает Корейский центр контроля и профилактики заболеваний. В докладе центра говорится, что в 2016 году на долю хронических болезней приходится 80,8% смертей, на долю онкологических - 27,8%. Затем следуют сердечно-сосудистые, цереброваскулярные заболевания и диабет. По уровню смертности от диабета РК занимает восьмое, а от цереброваскулярных заболеваний - 13-е место среди стран-членов ОЭСР. Затраты на лечение хронических заболеваний составили 39 млрд 630 млн долларов, или 84,2%  общих расходов на медицинское обслуживание. 
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