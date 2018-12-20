80% южнокорейцев умирают от хронических заболеваний, в том числе онкологических. Такой вывод делает Корейский центр контроля и профилактики заболеваний. В докладе центра говорится, что в 2016 году на долю хронических болезней приходится 80,8% смертей, на долю онкологических - 27,8%. Затем следуют сердечно-сосудистые, цереброваскулярные заболевания и диабет. По уровню смертности от диабета РК занимает восьмое, а от цереброваскулярных заболеваний - 13-е место среди стран-членов ОЭСР. Затраты на лечение хронических заболеваний составили 39 млрд 630 млн долларов, или 84,2% общих расходов на медицинское обслуживание.