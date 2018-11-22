Юг и Север проверяют состояние автомобильных дорог КНДР

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21 декабря эксперты Юга и Севера приступили к проверке 100-километрового шоссе Косон-Вонсан на востоке КНДР. С южнокорейской стороны в проверке участвуют 10 экспертов. Проверка завершится 23 декабря, а на следующий день эксперты вновь отправятся в КНДР для проверки четырёхкилометрового шоссе в районе Кэсона. Дорога вдоль западного побережья была проверена в августе этого года. Состояние дорог на восточном побережье будет оцениваться впервые. В ходе нынешней проверки специальные технические средства использоваться не будут, поэтому она является предварительной с целью оценки общего состояния дороги Косон-Вонсан. Стороны пока не договорились о том, модернизировать данный отрезок до уровня скоростного шоссе или обычного шоссе. 26 декабря на северокорейской станции Пханмун запланировано проведение церемонии начала работ по стыковке автомобильных и железных дорог двух Корей.