Южнокорейский экспорт за первые 20 дней декабря вырос на 1%

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В период с 1 по 20 декабря объём южнокорейского экспорта вырос на 1% в годом исчислении, составив 31 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили в пятницу в Таможенном управлении. Экспорт нефтепродуктов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,5%, автомобилей - на 46,8%, морских судов - на 3,4%, средств связи - на 23,4%. Однако зарубежные поставки полупроводников сократились на 9,8%. Экспорт в США вырос на 30,8%, в ЕС - на 10,2%, во Вьетнам - на 12,5%, в Японию - на 0,2%. При этом экспорт в Китая сократился на 14,2%, в Гонконг - на 41,6%, в страны Ближнего Востока - на 30,2%. За период с января по ноябрь объём экспорта составил 557 млрд 200 млн долларов, а по итогам года показатель может превысить 600 млрд долларов.