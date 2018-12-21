Цены южнокорейских производителей продолжают снижаться

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Цены южнокорейских производителей, которые являются барометром будущей инфляции, снижаются второй месяц подряд. По данным Банка Кореи, в ноябре они понизились на 0,7% по сравнению с октябрём. Сокращение оказалось самым большим с октября 2015 года. Цены на сельскохозяйственную продукцию сократились на 4,1%, на промышленные товары на 0,9%. На фоне сокращения стоимости нефти нефтепродукты и уголь подешевели на 8,2%. Стоимость услуг понизилась на 0,1%. Стоимость коммунальных услуг осталась на прежнем уровне. Между тем, в годовом исчислении цены производителей выросли на 1,6%.