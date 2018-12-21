Более 50% всей южнокорейской экономики приходится на столичный регион

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В прошлом году на столичный регион впервые пришлось более 50% всей южнокорейской экономики. На это указывают данные, представленные Национальным статистическим управлением. В прошлом году доля Сеула в ВВП страны составила 21,5%, провинции Кёнгидо - 23,9%, Инчхона - 4,9%. Их общий показатель составил 50,3%. В 2002 году показатель столичного региона вырос до 49,5%, после чего начал снижаться, однако после 2012 года он вновь начал расти. Между тем, средний рост валового регионального внутреннего продукта в РК составил 5,5%. Но в провинции Кёнгидо показатель составил 11%, а в столичном регионе в целом - 7%. То есть, между столичным и другими регионами большая разница. Наименьший рост отмечается в провинции Кёнсан-Намдо – 0,9%. Сеул два года подряд занимает первое место по уровню годового дохода на душу населения с показателем 19 тыс. долларов. На втором месте с отметкой 17,7 тыс. долларов город Ульсан, который сохранял лидерство на протяжении десяти лет до 2015 года.