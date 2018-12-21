Министр по делам воссоединения РК встретился со спецпредставителем США

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21 декабря в Сеуле состоялась встреча министра по делам воссоединения РК Чо Мён Гюна со спецпредставителем госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном, прибывшем накануне в Сеул. Чо Мён Гюн отметил, что за короткое время стороны провели четыре встречи, и это показывает активность усилий в развитии межкорейских отношений и решении проблемы денуклеаризации. Он выразил надежду на то, что это станет положительным посланием для Севера. Чо Мён Гюн поблагодарил Стивена Бигэна за вклад в достижение хороших результатов в деятельности южнокорейско-американской рабочей группы по проблемам КНДР. Со своей стороны, Стивен Бигэн поблагодарил Чо Мён Гюна за усилия в укреплении партнёрства между РК и США. По его словам, это необходимо не только для отношений двух стран, но и для будущего Корейского полуострова. Он также заявил, что если усилия сторон будут успешными, то это позволит закончить историю противостояния на Корейском полуострове, которая длилась 70 лет, и создать светлое будущее для корейского народа.