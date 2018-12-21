Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина остался на уровне 45%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина остался на том же уровне, что и неделю назад - 45% Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 18 по 20 декабря среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка впервые оказалась выше положительной. Она составила 46% - на 2% больше, чем на прошлой неделе. Среди минусов в работе главы государства отмечаются недостаток мер по решению экономических и других проблем населения, нехватка рабочих мест и чрезмерно мягкая политика в отношении КНДР. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39%, оппозиционной партии Свободная Корея - 18%, партии Справедливости – 12%, партии Справедливого будущего - 5%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.