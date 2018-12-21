Администрация президента РК обнародовала стратегию национальной безопасности

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Администрация президента РК обнародовала в четверг стратегию государственной безопасности. В документе зафиксированы приоритетные направления развития страны в областях внешней политики, воссоединения и обороны. Это, в частности, стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова на основе тесного союза с США, расширение межкорейского диалога и обменов, укрепления обороноспособности страны. На правительство возлагается роль гаранта безопасности граждан, соблюдения прав человека. Новым направлением укрепления национальной безопасности является улучшение отношений с соседними странами в рамках «новой южной» и «новой северной» политики.