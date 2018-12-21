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Политика

Администрация президента РК обнародовала стратегию национальной безопасности

Write: 2018-12-21 13:31:24Update: 2018-12-21 13:44:13

Администрация президента РК обнародовала стратегию национальной безопасности

Photo : YONHAP News

Администрация президента  РК обнародовала в четверг стратегию государственной безопасности. В документе зафиксированы приоритетные направления развития страны в областях внешней политики, воссоединения и обороны. Это, в частности, стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова на основе тесного союза с США, расширение межкорейского диалога и обменов, укрепления обороноспособности страны. На правительство возлагается роль гаранта безопасности граждан, соблюдения прав человека.    Новым направлением укрепления национальной безопасности является улучшение отношений с соседними странами в рамках «новой южной» и «новой северной» политики. 
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