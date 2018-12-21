В РК временно сократили мощность ряда теплоэлектростанций

21 декабря министерство экологии и министерство промышленности, торговли и энергетики РК ввели ограничение на производство тепловой энергии в провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнгидо. Это сделано в целях борьбы с микропылью. Такие меры принимаются в том случае, если прогнозируемая концентрация микропыли превысит 50 микрограммов на кубометр. 21 декабря с 6 утра до 9 вечера шесть угольных электростанций провинции Чхунчхон-Намдо и четыре мазутных электростанции в Кёнгидо должны снизить мощность до 80% от штатного режима. Это позволит уменьшить выбросы микропыли на 2,3%. Производство электроэнергии, по ожиданиям, сократится на 880 тыс. кВт. В этом году подобные меры принимаются второй раз.