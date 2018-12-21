Главы правительств РК и Марокко обсудили вопросы сотрудничества

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20 декабря глава правительства РК Ли Нак Ён, находящийся с визитом в Марокко, встретился со своим коллегой Саадом ад-Дин аль-Отмани. Ли Нак Ён отметил, что Марокко стала первым государством Африки, в котором РК открыла постоянное диппредставительство. С начала года вице-премьеры двух стран провели отдельные встречи три раза. Саад ад-Дин аль-Отмани заявил, что столь активные контакты сторон являются достаточно редким явлением. По его словам, последние двусторонние встречи проводились на основе стремления к улучшению отношений РК и Марокко, поэтому они принесут положительный эффект для обеих стран. Ли Нак Ён и Саад ад-Дин аль-Отмани обсудили вопросы укрепления сотрудничества, договорившись совместно работать над развитием рынка Африки.